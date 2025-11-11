За 100 с лишним лет свердловчане пережили три мощных землетрясения

Все уральские землетрясения обходились без жертв Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Свердловской области 6 ноября прогремело землетрясение магнитудой 3,9 балла, которая по 12-балльной шкале уже приближена к интенсивной. Такого рода подземные толчки, согласно общепринятым данным, могут ощущаться людьми, находящимися внутри зданий. URA.RU собрало в одной заметке все самые яркие сейсмические явления, сотрясавшие в течение века Средний Урал.

Билимбаевское землетрясение в 1914 году

Самое сильное землетрясение было 111 лет назад в Билимбае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самое масштабное произошло под Первоуральском возле поселка Билимбай 17 августа 1914 года. Магнитуда толчков тогда составила 5,5 баллов. Его эпицентр находился близ Билимбаевского завода и деревни Трека на реке Чусовой. В результате землетрясения в домах были выбиты стекла, по стенам строений поползли трещины, разрушились печи. Тогдашние газеты писали, что на улицах «падали люди, шедшие с грузом». Ощущали последствия толчков якобы даже в 60 км от эпицентра — в Екатеринбурге. Там, по словам очевидцев, звенела посуда в шкафах и потрескались стекла в окнах. Но жертв и серьезных разрушений не было.

Качканарское землетрясение в 2010 году

Качканарское землетрясение называют отголоском Билимбаевского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следующее приметное землетрясение произошло спустя почти целый век — 30 марта 2010 года близ Качканара. Его магнитуда составила 5 баллов. Это землетрясение принято считать отголоском Билимбаевского землетрясения. Те подземные толчки почувствовали большинство горожан: в домах звенели стекла, перепуганные люди звонили в МЧС и милицию. Сейсмическое явление ощущали и жители некоторых других городов: Нижней Туры, Лесного, тревожные сообщения поступали из Горнозаводского района и даже из Пермского края. Ученые допускали, что землетрясение могло произойти в результате техногенного воздействия, например, в ходе разработки месторождения. Но не исключали и чисто природный фактор.

Продолжение после рекламы

Среднеуральское землетрясение в 2015 году

О Среднеуральском землетрясении докладывали Евгению Куйвашеву Фото: Илья Московец © URA.RU

Оно произошло в ночь с 18 на 19 октября 2015 года. Подземные толчки оценили магнитудой в 4,7. Ближе всего к эпицентру сейсмических ударов оказались поселки Сарга, Сабик и Первомайский. Поскольку землетрясение охватило практически весь Средний Урал, ученые назвали его Среднеуральским. Оно обошлось без особых разрушений и тем более жертв, однако напугало сотни людей. Во время опросов свердловчане рассказывали, как ощущали вибрации и дрожь, отмечали качание висячих предметов, слышали дребезжание окон и посуды. Многие люди признавались, что просыпались в ужасе посреди ночи от тряски. О землетрясении было доложено тогдашнему губернатору Евгению Куйвашеву, которого ночью разбудил звонок из регионального МЧС.

Будут ли еще сильные землетрясения на Урале

Следующее землетрясение может случиться через 5 лет Фото: Создано в Midjourney © URA.RU