На главном катке Екатеринбурга выступит обладательница мировых рекордов

Российская фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпиады, двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы Евгения Медведева выступит на открытии «Катка на площади» в Екатеринбурге. Приблизительно мероприятие пройдет 12 декабря, рассказал директор парка Маяковского Павел Зубакин.

«Мы ждем наших титулованных фигуристов, которые откроют каток своим шоу. Среди приглашенных есть наши именитые спортсмены — это Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева. В том числе есть потенциальная возможность, что приедет один из прославленных олимпийских чемпионов», — анонсировал Зубакин.

Решение о создании катка на площади 1905 года приняли летом 2024 года. Для этого ледовый городок с площади перенесли в Исторический сквер. Ответственной, как и в этом году, стала команда парка Маяковского.

