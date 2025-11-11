ФСБ обратилась к екатеринбуржцам из-за ночных учений
Учения пройдут 12 ноября с 00:00 до 07:00
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Екатеринбурге силовики совместно со спасателями в ночь на 12 ноября проведут антитеррористические учения возле ККТ «Космос», из-за чего будут перекрыты несколько улиц для всех. Горожан призвали не беспокоиться и следовать указаниям сотрудников, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
«На период проведения учения будут введены временные ограничения движения граждан и транспорта в районе, ограниченном улицами Первомайская, Карла-Либкнехта, Николая Никонова и береговой линией городского пруда», — пояснили там. Учения будут идти с 00:00 до 07:00.
Жителям также рекомендовали заранее планировать маршрут, учитывая ограничения, а также ответственно отнестись к учениям силовиков. О ходе мероприятия необходимо ориентироваться только на официальные источники информации.
Фото: Антитеррористическая комиссия Свердловской области
