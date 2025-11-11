Новогодний салют отменили в Екатеринбурге
Фейерверк в новогоднюю ночь отменяют с 2022-го
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Екатеринбурге в четвертый раз отменяют фейерверк на Новый год. Об этом заявил директор департамента культуры Илья Марков.
«Мы уже давненько не используем пиротехнические изделия непосредственно в Новый год. На сегодняшний день мы этого не планируем. И одна из причин заключается в том, что жители Екатеринбурга сами это делают», — сказал Марков в ходе пресс-конференции ТАСС.
Без новогоднего салюта екатеринбуржцы остаются с 2022 года. Однако для праздничного настроения в городе будут работать два ледовых городка. Первый расположится в Историческом сквере, сейчас власти ищут подрядчика на его строительство. Вторую площадку откроют в спортивном квартале «Архангел Михаил» — там к работам уже приступили.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!