Новогодний салют отменили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в четвертый раз отменяют фейерверк на Новый год. Об этом заявил директор департамента культуры Илья Марков.

«Мы уже давненько не используем пиротехнические изделия непосредственно в Новый год. На сегодняшний день мы этого не планируем. И одна из причин заключается в том, что жители Екатеринбурга сами это делают», — сказал Марков в ходе пресс-конференции ТАСС.