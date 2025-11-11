Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Новогодний салют отменили в Екатеринбурге

11 ноября 2025 в 14:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Фейерверк в новогоднюю ночь отменяют с 2022-го

Фейерверк в новогоднюю ночь отменяют с 2022-го

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге в четвертый раз отменяют фейерверк на Новый год. Об этом заявил директор департамента культуры Илья Марков.

«Мы уже давненько не используем пиротехнические изделия непосредственно в Новый год. На сегодняшний день мы этого не планируем. И одна из причин заключается в том, что жители Екатеринбурга сами это делают», — сказал Марков в ходе пресс-конференции ТАСС.

Без новогоднего салюта екатеринбуржцы остаются с 2022 года. Однако для праздничного настроения в городе будут работать два ледовых городка. Первый расположится в Историческом сквере, сейчас власти ищут подрядчика на его строительство. Вторую площадку откроют в спортивном квартале «Архангел Михаил» — там к работам уже приступили.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал