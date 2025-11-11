Команда «Катка на площади» в Екатеринбурге отказалась от спорного новшества

Каток откроется 12 декабря Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В новом сезоне посетителей «Катка на площади» в Екатеринбурге ждет ряд изменений, которые сделают времяпрепровождение более комфортным. Об этом сообщил директор парка Маяковского Павел Зубакин, именно его команда занимается ледовой площадкой.

«В этом году, на мой взгляд, мы исправили все те грубые и окологрубые недочеты. В первую очередь это касается посещаемости — одно из самых больших недовольств у посетителей было связано с тем, что мы разделили павильон на куски: в одной части могли переодеваться те, кто пришли со своими коньками, в другой — те, кто мог взять инвентарь в прокат. Если семья приходит со своими коньками, а другая половина без, то на момент раздевания они разделялись. Иногда это вызывало крайние неудобства, если есть маленькие дети, которым нужно помочь», — поделился Зубакин на пресс-конференции в ТАСС.

В этом году ситуацию исправили — теперь все посетители катка смогут заходить в одно помещение. Выход будет через другую дверь. Кроме этого, на катке сократят время посещения — с 1,5 часов до 1 часа. «В особо пиковые дни сеансов было шесть, поэтому в новогодние праздники не все могли попасть на „Каток на площади“», — рассказал директор ЦПКиО.

При этом в новом сезоне останется живая музыка, бесплатный туалет и место для перекуса. Также 200-250 человек смогут отметить Новый год на катке.