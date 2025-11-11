Шестеро жителей Ноябрьска стали почетными донорами России

Шестеро жителей Ноябрьска (ЯНАО) получили звание «Почетный донор России» и соответствующий нагрудный знак. Об этом сообщили в пресс-службе Ноябрьской центральной городской больницы.

«С гордостью сообщаем, что шестеро ноябрьских доноров удостоены высокого звания „Почетный донор России“ и награждены одноименным нагрудным знаком», — рассказали на официальной странице ЦГБ «ВКонтакте». Награда вручена за регулярную безвозмездную сдачу крови, а также за проявленную отзывчивость и желание оказывать помощь нуждающимся.