Шестеро жителей Ноябрьска стали почетными донорами России

Шестеро ноябрян стали почетными донорами РФ
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Шестеро жителей Ноябрьска (ЯНАО) получили звание «Почетный донор России» и соответствующий нагрудный знак. Об этом сообщили в пресс-службе Ноябрьской центральной городской больницы.
«С гордостью сообщаем, что шестеро ноябрьских доноров удостоены высокого звания „Почетный донор России“ и награждены одноименным нагрудным знаком», — рассказали на официальной странице ЦГБ «ВКонтакте». Награда вручена за регулярную безвозмездную сдачу крови, а также за проявленную отзывчивость и желание оказывать помощь нуждающимся.
Среди удостоенных звания:
- Каменюкин Сергей;
- Некрытов Максим;
- Оспанова Аймангуль;
- Пашаев Вадим;
- Худяков Дмитрий;
- Цыбулищенко Антон.
