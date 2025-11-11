В ЯНАО запустят программу лекарственной профилактики ВИЧ-инфекции
С 1 апреля 2026 года на Ямале начнет действовать новая программа профилактики ВИЧ
Правительство ЯНАО с 1 апреля 2026 года вводит бесплатную лекарственную профилактику ВИЧ для беременных женщин из групп риска и их новорожденных детей. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Артюхов.
«Для профилактики ВИЧ-инфекции утвержден перечень конкретных противовирусных препаратов. Для женщин — Ламивудин, Тенофовир и Ралтегравир в таблетках, для новорожденных — Зидовудин в форме раствора для приема внутрь», — указано в постановлении правительства ЯНАО.
Лекарства будут выдаваться бесплатно по рецепту врача-инфекциониста в 12 медучреждениях округа, включая центральные районные больницы и окружной центр СПИД. Право на получение препаратов имеют постоянно проживающие в ЯНАО граждане России из групп эпидемиологического риска. Программа направлена на предотвращение вертикальной передачи ВИЧ-инфекции и укрепление демографического здоровья региона.
