Департамент госзаказа ЯНАО лишился первого замглавы

11 ноября 2025 в 16:10
Побережный покинул пост первого замглавы департамента госзаказа

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Первый заместитель главы департамента государственного заказа Сергей Побережный оставил свой пост. По словам источников URA.RU он уволился по собственному желанию в связи с переездом с семьей в другой регион.

«Говорят, он уволился из-за переезда с семьей, но тенденция такова, что, возможно, вскоре Ямал вообще избавится от практики первых заместителей. Насколько знаю, сейчас в департаментах, где эти ставки свободны, людей на них даже не ищут», — рассказывает инсайдер. 

Пока что на сайте департамента Побережный еще числится первым замглавы. Последний его рабочий день был 10 ноября.

Материал из сюжета:

Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

