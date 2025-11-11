Департамент госзаказа ЯНАО лишился первого замглавы
Побережный покинул пост первого замглавы департамента госзаказа
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Первый заместитель главы департамента государственного заказа Сергей Побережный оставил свой пост. По словам источников URA.RU он уволился по собственному желанию в связи с переездом с семьей в другой регион.
«Говорят, он уволился из-за переезда с семьей, но тенденция такова, что, возможно, вскоре Ямал вообще избавится от практики первых заместителей. Насколько знаю, сейчас в департаментах, где эти ставки свободны, людей на них даже не ищут», — рассказывает инсайдер.
Пока что на сайте департамента Побережный еще числится первым замглавы. Последний его рабочий день был 10 ноября.
- Андрей11 ноября 2025 16:38Сокращения что ли?