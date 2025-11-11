Строительство заводов по сортировке мусора в ЯНАО подержат госгарантиями из бюджета

Госгарантии необходимы для стимулирования крупного бизнеса в ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Ямала поддержат инвестиционные проекты в строительство объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Для этого принципалу АО «ЯмалЭкоИнвест» в 2026 году предоставят государственные гарантии на 10,5 млрд рублей. Кроме этого, в структуре госдолга Ямала предусмотрены поручительства еще на 12,1 млрд рублей по займам этого же акционерного общества, следует из проекта бюджета ЯНАО на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов.

«Утвердить Программу государственных гарантий автономного округа в валюте Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону», — сообщается в проекте основного финансового документа Ямала. Как следует из указанного приложения, госгарантии власти округа предоставят в 2026 году принципалу АО «ЯмалЭкоИнвест» на сумму 10 млрд 505 млн рублей.

В 2027 году поручительства по долговым обязательствам «ЯмалЭкоИнвест» перед кредиторами не будет, а в 2028 году их объем вырастет и составит 12 млрд 163 млн рублей. По данным источника, госгарантии от ямальского бюджета необходимы акционерному обществу для реализации инвестиционных проектов по созданию объектов в сфере обращения с ТКО на территории округа.

«ЯмалЭкоИнвест» — дочернее предприятие АО «Северная энергетическая компания», зарегистрировано в Салехарде. Занимается в том числе обработкой и утилизацией неопасных отходов. По данным системы СБИС, уставной капитал компании составляет 255 млн рублей.