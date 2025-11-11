Косметолог рассказала, как сильный мороз влияет на молодость жителей ЯНАО

Уколы биоревитализации напитывают кожу витаминами Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители ЯНАО, проживающие в суровых климатических условиях, часто задаются вопросом: как мороз влияет на молодость и качество кожи. Нередко можно услышать, что жители крайнего севера выглядят моложе своих лет. Однако не всегда это так. Чем опасен холод и как он влияет на здоровье кожи, корреспонденту URA.RU рассказала косметолог.

«Часто люди думают, что на севере молодость сохраняется. С одной стороны, это так, но с другой — холод для кожи может оказаться опасным. Мороз является одной из причин, провоцирующих купероз — это дерматологическое заболевание, связанное с хрупкостью капиллярных сеток и нарушенным кровообращением. Яркий его признак — появление на поверхности кожи сосудистых сеточек, звездочек. Именно резкие температурные перепады и холодный воздух нарушают нормальную работу капилляров. Чаще такие сосудистые сетки проявляются на щеках и крыльях носа», — объяснила Римма.

По словам косметолога, для защиты кожи можно использовать морозостойкие средства для ухода и своевременно защищать лицо от ветра. Также необходимо постараться избегать резких перепадов температуры. Влияет на молодость кожи и уровень влаги. Из-за отопительного сезона, когда сильно топят батарей, воздух в помещениях становится очень сухой: страдает кожа и волосы.

«В отопительный сезон влага с кожи и волос просто испаряется, что приносит серьезный дискомфорт. Очень важно подобрать хорошие увлажняющие средства по уходу за телом и лицом. Они должны не только увлажнять, но и задерживать влагу в коже. Также важно приобрести домой качественный увлажнитель воздуха», — рекомендует она.