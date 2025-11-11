Грозил расправой: в ЯНАО разоблачили фейк со школьником, который угрожал учителям
Фейк распространяется якобы от лица школьника из Ноябрьска
Фото: Илья Московец © URA.RU
В ЯНАО появилось фейковое видео, записанное якобы от лица школьника из Ноябрьска, который угрожает расправой учителям. Об этом рассказали в кибердружине Ямала.
«Преступники записали видео, для которого использовали доступную в сети информацию», — сообщили в telegram-канале ямальской кибердружины «Кибер Ямал». На видео подросток называет имена учителей и угрожает им расправой.
По данным кибердружины, неизвестные записали видео, в котором использовали открытую в интернете информацию. «Зачитывание имен преподавателей явно свидетельствует о том, что подросток не знает людей, а просто выполняет все по указке координаторов», — отметили в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало о появлении фейка о якобы запрете выезда из ЯНАО мужчинам призывного возраста. Создатели фейка опубликовали «постановление» за подписью губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Факт подделки разоблачили окружные власти.
