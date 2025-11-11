Логотип РИА URA.RU
Грозил расправой: в ЯНАО разоблачили фейк со школьником, который угрожал учителям

В ЯНАО появилось фейковое видео со школьником, угрожающим расправой учителям
11 ноября 2025 в 15:01
Фото: Илья Московец © URA.RU

В ЯНАО появилось фейковое видео, записанное якобы от лица школьника из Ноябрьска, который угрожает расправой учителям. Об этом рассказали в кибердружине Ямала.

«Преступники записали видео, для которого использовали доступную в сети информацию», — сообщили в telegram-канале ямальской кибердружины «Кибер Ямал». На видео подросток называет имена учителей и угрожает им расправой. 

По данным кибердружины, неизвестные записали видео, в котором использовали открытую в интернете информацию. «Зачитывание имен преподавателей явно свидетельствует о том, что подросток не знает людей, а просто выполняет все по указке координаторов», — отметили в telegram-канале. 

Ранее URA.RU сообщало о появлении фейка о якобы запрете выезда из ЯНАО мужчинам призывного возраста. Создатели фейка опубликовали «постановление» за подписью губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Факт подделки разоблачили окружные власти.

