Ребенок попал под колеса автомобиля в Надыме

Скорая увезла пострадавшего ребенка (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) в ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход. Его доставили в больницу, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО.

«По предварительной информации, 11 ноября примерно в 12:25 на улице Комсомольской у дома №25 произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Ребенка сбил водитель на автомобиле KIA.