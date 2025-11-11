Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

Ребенок попал под колеса автомобиля в Надыме

11 ноября 2025 в 16:20
Скорая увезла пострадавшего ребенка (архивное фото)

В Надыме (ЯНАО) в ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход. Его доставили в больницу, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО.

«По предварительной информации, 11 ноября примерно в 12:25 на улице Комсомольской у дома №25 произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Ребенка сбил водитель на автомобиле KIA.

Пострадавший ребенок 2017 года рождения ребенок был доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

