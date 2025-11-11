Суд в Челябинске признал законным декретный отпуск с первого рабочего дня

Суды признали право отца на отпуск по уходу за ребенком с первого рабочего дня Фото: Илья Московец © URA.RU

Уральский Арбитражный суд признал законным отпуск по уходу за ребенком с первого рабочего дня, который работодатель в Челябинске предоставил новому сотруднику. Информация об этом указана в соответствующих постановлениях. Региональный Фонд пенсионного страхования требовал с предпринимателя 19 тысяч рублей, полученных якобы незаконно.

«Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2025 по делу №А76-175/2024 Арбитражного суда Челябинской области оставить без изменения. Кассационную жалобу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации Челябинской области — без удовлетворения», — говорится в документе, размещенном в картотеке дел Арбитражного суда Уральского округа.

Региональный пенсионный фонд решил, что индивидуальный предприниматель из Челябинска Иван Юртаев незаконно подал документы на получение выплаты в размере 15 518 рублей 42 копеек пособия по уходу за ребенком на своего сотрудника. Павел Филимонов был принят на работу с 5 мая 2023 года и в этот же день ушел в отпуск по уходу за ребенком.

Продолжение после рекламы

В Фонде решили, что Юртаев устроил Филимонова фиктивно для получения выплаты. С предпринимателя потребовали вернуть деньги и назначил штраф в размере трех тысяч рублей. Юртаев попытался оспорить требование в суде, сотрудники Фонда подали встречный иск о взыскании 19 тысяч рублей.

Арбитражный суд Челябинской области встал на сторону Фонда, ведь Филимонов в мае не отработал ни одной смены, в декрете могла сидеть его неработающая жена, а у работодателя не было ставки сварщика, на которую трудоустроили мужчину. Юртаев оспорил решение в 18-ой арбитражном суде, который отменил решение первой инстанции. Уральский Арбитражный суд также встал на сторону предпринимателя.