Челябинский завод в 2026 году массово обеспечит электрокары заправками
Челябинский завод массово установит электрозаправки для южноуральских машин
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Завод НПО «Электромашина» в 2026 году массово обеспечит южноуральские электромобили заправками. Как URA.RU заявили в пресс-службе предприятия, планируется установить 80 заправочных комплексов.
«В 2026 году планируется поставить 80 станций для городов региона. Также прорабатывается вопрос оснащения Elli другой известной сети АЗС», — сообщили URA.RU на предприятии.
Информация прозвучала на Международной выставке Parking в Москве. Завод Ростеха представил образцы своих электрозарядных станций мощностью 60 и 150 кВт.
«К 2030 году в России планируется установить более 100 000 зарядных станций как в городах, так и на федеральных трассах. Особое внимание уделяется „быстрым зарядкам“. И мы готовы увеличивать производство ЭЗС согласно растущему спросу. В 2026-м планируем поставить около 100 станций», — заявила замруководителя службы продаж гражданской продукции НПО «Электромашина» Ольга Нагашибаева.
Часть будущих станций планируется установить в рамках программы правительства РФ, которая предусматривает возмещение 60% их стоимости. Это позволит ускорить развитие инфраструктуры в Челябинской области.
Переговоры об установке станций ведут с крупной сетью продуктового ритейла. Успешно завершился первый этап аудита для одной из известных сетей АЗС, где тестируют оборудование в режиме реальных заправок.
На сегодня станции производства челябинского предприятия работают в нескольких городах России, включая Челябинск. Опыт их эксплуатации признан положительным, что и позволило выйти на новые этапы сотрудничества.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!