Глава города отметил значимость центров психологической помощи для участников СВО Фото: Ольга Снопкова

В Тракторозаводском районе Челябинска на проспекте Ленина, 14 открыли третий центр психологической помощи для участников СВО и членов их семей. В день открытия центр посетил глава города Алексей Лошкин. Он побеседовал с участниками военной операции, передает корреспондент URA.RU.

«За неполный год на двух площадках в Центральном и Металлургическом районах мы уже оказали помощь более, чем 1800 ребятам, членам их семьей. И отдельно я бы здесь выделил группу — это дети участников специальной военной операции. Потому что это самая уязвимая категория, которая нуждается в особой заботе, в силу психологических особенностей личности, вы понимаете. Наши психологи формируют опыт уникальный не только для Челябинска, но и для всей нашей страны», — поделился Лошкин.

В отделении работают с участниками СВО и их близкими. В центре проходят индивидуальные консультации, семейные и групповые. В отделении есть кабинет психологической помощи, пространство для групповой работы, где проводятся тренинги и групповые беседы. Тренинги проводятся также для жен участников СВО, а также для ребят из колледжей и вузов.

Как отметил глава Челябинска, такие центры планируется открыть в каждом районе города уже к концу 2025 года. Уже выбраны площадки в Ленинском, Калининском и Советском районах. Еще один пункт откроют в поселке Западный Сосновского района.

В день открытия в центре прошел форум «Служить на благо Родины». На него был приглашен протоиерей Павел Федосов, руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Челябинской и Златоустовской епархии. Он выступил с докладом «Духовно-нравственные ценности военнослужащих в современных условиях».

Как отметил участник специальной военной операции с позывным «скиф» Дим Рахимов, отделения психологической помощи действительно хорошо помогают. Он советует своим сослуживцам обращаться в такие центры, поскольку уверен — они действительно могут помочь.

В ноябре 2024 года на аппаратном совещании глава Челябинска Лошкин сообщил, что во всех районах Челябинска для участников спецоперации и членов их семей откроются центры психологической помощи. Мэр отмечал, что клинические психологи центров должны будут помочь бойцам СВО, которые вернулись с передовой, адаптироваться к обычной мирной жизни.

Центры психологической помощи для участников СВО откроют в каждом районе города уже к концу 2025 года Фото: Ольга Снопкова



