Стало известно, сколько тюменцев получают зарплату выше 200 тысяч рублей
По уровню распределения зарплат регион находится на 18 месте
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Только 6,4% жителей Тюменской области получают зарплату выше 200 тысяч рублей. Данные следуют из результатов исследования рейтинга российских регионов по уровню и распределению зарплат аналитического центра «РИА Рейтинг».
«Рейтинг российских регионов по уровню и распределению зарплат. Доля работающих с зарплатой выше 200 тысяч рублей в месяц в Тюменской области — 6,4%», — отмечено в статистике.
По результатам исследования регион находится на 18 месте. Исходя из данных аналитического агентства, диапазон типичных заработных плат в Тюменской области составляет 41 — 112 тысяч рублей.
Вместе с тем аналитики обратили внимание, что количество тюменцев, чья зарплата не превышает 45 тысяч рублей составляет 20,7%. В свою очередь, в соседнем Ямало-Ненецком автономно округе этот показатель составляет 3,1%, а в Югре — 3,0%
Согласно проекту плана бюджета региона, к 2028 году средняя номинальная зарплата в Тюменской области может достичь 116,4 тысячи рублей по базовому сценарию. Альтернатива — 113,8 тысячи рублей по консервативному сценарию.
- .....11 ноября 2025 18:34Прогнозы кому нужны то? Как сейчас прожить на 40 тыс или меньше? Какие то ипотеки еще