Стало известно, сколько тюменцев получают зарплату выше 200 тысяч рублей

По уровню распределения зарплат регион находится на 18 месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Только 6,4% жителей Тюменской области получают зарплату выше 200 тысяч рублей. Данные следуют из результатов исследования рейтинга российских регионов по уровню и распределению зарплат аналитического центра «РИА Рейтинг».

«Рейтинг российских регионов по уровню и распределению зарплат. Доля работающих с зарплатой выше 200 тысяч рублей в месяц в Тюменской области — 6,4%», — отмечено в статистике.

По результатам исследования регион находится на 18 месте. Исходя из данных аналитического агентства, диапазон типичных заработных плат в Тюменской области составляет 41 — 112 тысяч рублей.

Вместе с тем аналитики обратили внимание, что количество тюменцев, чья зарплата не превышает 45 тысяч рублей составляет 20,7%. В свою очередь, в соседнем Ямало-Ненецком автономно округе этот показатель составляет 3,1%, а в Югре — 3,0%