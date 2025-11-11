Российские войска полностью освободили восток Купянска
11 ноября 2025 в 14:24
Армия России успешно выбивает украинские соединения в Харьковской области. Войсками была полностью зачищена восточная часть города Купянска. Об этом сообщили в Минобороны России. Как следует из сводки ведомства, вражеские войска несут колоссальные потери и отступают.
