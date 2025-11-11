Что известно о пожаре с автобусом возле пермской школы

После возгорания автобуса возле школы оттуда эвакуировали всех детей Фото: Илья Московец © URA.RU

В селе Фролы под Пермь произошел пожар с автобусом. Дыма было настолько много, что учеников пришлось эвакуировать. URA.RU собрало воедино все, что известно о случившемся ЧП.

Пожар

Возгорание автобуса произошло в 11 утра. В это время в школе были уроки. Площадь пожара составила десять квадратных метров. В 11:39 пожарные, прибывшие на место, потушили огонь. По данным МЧС, никто не пострадал.

Эвакуация

Как только стало известно о пожаре, учеников экстренно эвакуировали. Последующие занятия были отменены. По словам главы Пермского округа Ольги Андриановой, педагогический состав «слаженно и профессионально» среагировали во время ЧП.

Реакция правоохранителей