Что известно о пожаре с автобусом возле пермской школы
После возгорания автобуса возле школы оттуда эвакуировали всех детей
Фото: Илья Московец © URA.RU
В селе Фролы под Пермь произошел пожар с автобусом. Дыма было настолько много, что учеников пришлось эвакуировать. URA.RU собрало воедино все, что известно о случившемся ЧП.
Пожар
Возгорание автобуса произошло в 11 утра. В это время в школе были уроки. Площадь пожара составила десять квадратных метров. В 11:39 пожарные, прибывшие на место, потушили огонь. По данным МЧС, никто не пострадал.
Эвакуация
Как только стало известно о пожаре, учеников экстренно эвакуировали. Последующие занятия были отменены. По словам главы Пермского округа Ольги Андриановой, педагогический состав «слаженно и профессионально» среагировали во время ЧП.
Реакция правоохранителей
После того как огонь был потушен, к делу подключились правоохранительные органы. Так, прокуратура инициировала проверку. «Будет выясняться соблюдение требований законодательства при эксплуатации транспортных средств и обеспечение безопасности при организации деятельности учреждения», — уточнили в ведомстве.
