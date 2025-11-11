Пермяк изнасиловал и обокрал свою знакомую
Мужчина угрожал потерпевшей ножом
Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU
Житель поселка Ныроб пришел к своей знакомой и изнасиловал ее. Также 25-летний мужчина похитил у потерпевшей деньги и украшения. О случившемся рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«Житель Ныроба пришел домой к своей знакомой 16 июня. Как только женщина открыла дверь, 25-летний мужчина напал на нее и угрожая ножом похитил деньги и украшения. Также мужчина изнасиловал потерпевшую», — уточнили в ведомстве.
Пермячка обратилась в правоохранительные органы и ее обидчика задержали. В отношении него возбудили уголовное дело, а на время следствия отправили в СИЗО. Сейчас расследование завершено, материалы дела переданы в суд.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
- .....11 ноября 2025 15:31А сколько лет потерпевший?