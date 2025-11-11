Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

Пермяк изнасиловал и обокрал свою знакомую

11 ноября 2025 в 15:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мужчина угрожал потерпевшей ножом

Мужчина угрожал потерпевшей ножом

Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Житель поселка Ныроб пришел к своей знакомой и изнасиловал ее. Также 25-летний мужчина похитил у потерпевшей деньги и украшения. О случившемся рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Житель Ныроба пришел домой к своей знакомой 16 июня. Как только женщина открыла дверь, 25-летний мужчина напал на нее и угрожая ножом похитил деньги и украшения. Также мужчина изнасиловал потерпевшую», — уточнили в ведомстве.

Пермячка обратилась в правоохранительные органы и ее обидчика задержали. В отношении него возбудили уголовное дело, а на время следствия отправили в СИЗО. Сейчас расследование завершено, материалы дела переданы в суд.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал