Пока новый участок набережной выглядит пустынно Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вечером 10 ноября сообщил об открытии для всех желающих обновленного участка набережной Камы — от площади Трех столетий до Мотовилихинских заводов. Уже в первой половине вторника свободные от работы и не испугавшиеся холодного ветра пермяки вышли проверить новое место для променада.

«Людей в будний день на продуваемой ноябрьским ветром набережной не много. Но все, кто пришел, с интересом разглядывали новые граффити, растения в кадках, дорожки. Отец с ребенком испытали детскую площадку-песочницу. С набережной обустроены выходы на пляж, с которого снесли все деревья кроме одного. Строительство большого павильона еще продолжается. Также продолжается обустройство территории наверху — вдоль железнодорожных путей. Туалеты и комната матери и ребенка пока закрыты», — рассказал корреспондент URA.RU.

Дмитрий Махонин предложил продлить набережную до территории Мотовилихинских заводов еще летом 2020 года. В 2021 году он на заседании правительства региона поручил подготовить проект. Сами работы по продлению набережной начались весной 2024 года.

