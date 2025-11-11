Стал известен размер поддержки кинопроектов, которые снимали федеральные студии в Пермском крае
Наибольшую долю издержек кинокомпаний составили расходы на аренду автотранспорта
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В 2025 году в Пермском крае кинокомпании получат рибейт — финансовую поддержку в размере 28,8 млн рублей. При рассмотрении заявок учитывались расходы, которые соответствовали утвержденному перечню затрат.
«Наибольшую долю издержек кинокомпаний составили расходы на аренду автотранспорта, а также на обеспечение проживания и питания участников съемочной группы. Помимо документов, подтверждающих затраты, заявители должны были предоставить сведения о периодах и местах проведения съемок, а также указать количество жителей Перми, задействованных в съемочном процессе», — сообщает Пермская кинокомиссия в telegram-канале.
В 2025 году было рассмотрело две заявки:
- Многосерийный фильм «Попадос» (16+) — картина рассказывает о трех подростках, которые, стремясь заработать, столкнулись с множеством проблем. ООО «СТУДИЯ ЛУКФИЛЬМ» получит возмещение затрат, понесенных на территории края, в размере 7,6 млн рублей.
- Подростковая спортивная комедия «Иван Семенов. Первый поцелуй» (6+) вышла в прокат 7 августа 2025 года. ООО «Проспект Мира» получит финансовую поддержку в рамках программы рибейта в размере 21,2 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало о том, что несмотря на заявленные продюсерами желания в 57,7 млн рублей, правительство Пермского края утвердило объем расходных обязательств по программе рибейта на уровне 28,85 млн рублей. Обоснованность заявки поручали проверить комиссии минкульта.
