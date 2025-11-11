Стал известен размер поддержки кинопроектов, которые снимали федеральные студии в Пермском крае

Наибольшую долю издержек кинокомпаний составили расходы на аренду автотранспорта Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В 2025 году в Пермском крае кинокомпании получат рибейт — финансовую поддержку в размере 28,8 млн рублей. При рассмотрении заявок учитывались расходы, которые соответствовали утвержденному перечню затрат.

«Наибольшую долю издержек кинокомпаний составили расходы на аренду автотранспорта, а также на обеспечение проживания и питания участников съемочной группы. Помимо документов, подтверждающих затраты, заявители должны были предоставить сведения о периодах и местах проведения съемок, а также указать количество жителей Перми, задействованных в съемочном процессе», — сообщает Пермская кинокомиссия в telegram-канале.

В 2025 году было рассмотрело две заявки:

Многосерийный фильм «Попадос» (16+) — картина рассказывает о трех подростках, которые, стремясь заработать, столкнулись с множеством проблем. ООО «СТУДИЯ ЛУКФИЛЬМ» получит возмещение затрат, понесенных на территории края, в размере 7,6 млн рублей.

Подростковая спортивная комедия «Иван Семенов. Первый поцелуй» (6+) вышла в прокат 7 августа 2025 года. ООО «Проспект Мира» получит финансовую поддержку в рамках программы рибейта в размере 21,2 млн рублей.

