Пермская ученая рассказала, как тренд «бежевые мамы» влияет на развитие ребенка

Дети часто используют выбор цвета, игрушек и одежды как способ выражения себя Фото: Илья Московец © URA.RU

В интернете вновь растет популярность тренда, известного как «бежевая мама». Это ироническое обозначение для женщин, которые отдают предпочтение нейтральным и приглушенным оттенкам — бежевому, серому, песочному, молочному — в всем, что касается их детей: в выборе одежды, игрушек, оформлении детской комнаты. Ученая Пермского Политеха проанализировали этот феномен. И рассказала URA.RU, как «бежевая среда» может влиять на развитие ребенка.

«Данный тренд в большей степени обусловлен социальными факторами, а не индивидуальными психологическими особенностями. „Бежевые мамы“ стремятся создать и продемонстрировать определенный образ себя как матери и своей семьи, ассоциирующийся с определенными ценностями и уровнем жизни», — отмечает старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, практикующий психолог Ольга Ганина.

Существует опасение, что «бежевая среда» может ограничивать развитие личности и самовыражение ребенка. Дети часто используют выбор цвета, игрушек и одежды как способ выражения себя. Если же их окружение ограничивается палитрой, выбранной матерью исходя из ее эстетических предпочтений, это может сузить возможности для самореализации.

Продолжение после рекламы

Ольга Ганина полагает, что если ребенок находится в среде, где на красный цвет реагируют негативно, он вряд ли выберет игрушки этого цвета, осознавая, что значимые для него люди могут воспринять это негативно. Таким образом формируются определенные шаблоны восприятия, и возможности для самовыражения сужаются. Однако подобные последствия возможны в случае, если ребенок становится «проектом» матери, а приверженность определенному цвету приобретает крайние формы.