Власти ХМАО предложили засчитывать отпуск по уходу за ребенком в северный стаж
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Власти ХМАО выступили с инициативой вернуть в законодательство норму, которая позволит учитывать отпуск по уходу за ребенком в трудовом стаже для досрочного выхода на пенсию жителям Крайнего Севера. Идею уже поддержали двадцать регионов страны. Об этом заявила вице-спикер думы Югры Наталья Западнова на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
«Предлагаем вернуть данную норму в отношении жителей районов Крайнего Севера. Это станет дополнительной мерой поддержки и стимулом для повышения рождаемости», — подчеркнула Западнова. Она напомнила, что аналогичное обращение направлялось в Минтруд России ещё в ноябре 2024 года.
Замминистра труда Андрей Пудов признал, что реализация инициативы будет непростой. «Решение вопроса только для одной категории граждан невозможно. Тема деликатная, и мы будем её изучать. Однако базовые принципы пенсионного законодательства предполагают учет только календарного стажа работы», — пояснил он, добавив, что ведомство продолжит рассмотрение предложения.
