Власти ХМАО предложили засчитывать отпуск по уходу за ребенком в северный стаж

Власти ХМАО предлагает учитывать отпуск по уходу за ребенком в стаже для пенсии на Севере

Власти ХМАО выступили с инициативой вернуть в законодательство норму, которая позволит учитывать отпуск по уходу за ребенком в трудовом стаже для досрочного выхода на пенсию жителям Крайнего Севера. Идею уже поддержали двадцать регионов страны. Об этом заявила вице-спикер думы Югры Наталья Западнова на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

«Предлагаем вернуть данную норму в отношении жителей районов Крайнего Севера. Это станет дополнительной мерой поддержки и стимулом для повышения рождаемости», — подчеркнула Западнова. Она напомнила, что аналогичное обращение направлялось в Минтруд России ещё в ноябре 2024 года.