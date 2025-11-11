В Перми ушла из жизни школьный учитель с полувековым стажем
Она преподавала русский язык и литературу
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Перми скончалась Людмила Даниленко — школьный учитель с 50-летним стажем работы. Она преподавала русский язык и литературу.
«За время своей профессиональной деятельности она была удостоена почетного знака „Отличник народного просвещения“. Людмила Даниленко была учителем с большой буквы. Она была предана своему делу, строга, но справедлива. Обладала обширными знаниями и искренней любовью к русскому языку и литературе. Ее уроки не только готовили учеников к экзаменам, но и служили уроками жизни, учили чести и любви к родной культуре и литературе», — сказано в официальном сообществе школы № 37 в соцсети «ВКонтакте».
Память о Людмиле Даниленко, как отмечает школа, сохранится в сердцах сотен ее учеников. Педагог ушла из жизни на 76-м году. Церемония прощания состоится 12 ноября в 13:00 по улице Васнецова, 6А.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!