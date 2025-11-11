Пермяки раскупили почти все билеты на премьерные показы «Лебединого озера»
Пермский театр оперы и балета в ожидании аншлага
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Пермский театр оперы и балета через 10 дней начнет показы знаменитого «Лебединого озера» (6+) в редакции руководителя балетной труппы Алексея Мирошниченко. Этот спектакль впервые был показан в 20215 году, а потом ушел со сцены. Чтобы вернуть постановку Мирошниченко и труппа проделали большую работу, рассказывали в театре. Премьеру публика ждала и раскупила почти все билеты на три первых показа.
«Показы „Лебединого озера“ (6+) пройдут 21, 22 и 23 ноября. Затем балет покажут в декабре и феврале. На первые показы разобрана львиная часть билетов. На пятницу свободны 10 кресел в зале, на субботу чуть больше 20», — передает корреспондент URA.RU, следящий за ходом продаж.
В редакции Алексея Мирошниченко «Лебединое озеро» корреспондирует и с немецким романтическим эпосом, и со стилем британских прерафаэлитов, поэтизировавших смерть, и с христианской идеей о спасении души, рассказывают в театре. Центральным персонажем становится принц Зигфрид, за душой которого охотится Злой гений Ротбарт. В художественном отношении спектакль стилизован под балет «большой формы» образца девяностых годов XIX века. Пачки «лебедей» изготовлены по старинным образцам конца XIX века и обшиты настоящими перьями.
