Пермяки раскупили почти все билеты на премьерные показы «Лебединого озера»

Пермский театр оперы и балета через 10 дней начнет показы знаменитого «Лебединого озера» (6+) в редакции руководителя балетной труппы Алексея Мирошниченко. Этот спектакль впервые был показан в 20215 году, а потом ушел со сцены. Чтобы вернуть постановку Мирошниченко и труппа проделали большую работу, рассказывали в театре. Премьеру публика ждала и раскупила почти все билеты на три первых показа.

«Показы „Лебединого озера“ (6+) пройдут 21, 22 и 23 ноября. Затем балет покажут в декабре и феврале. На первые показы разобрана львиная часть билетов. На пятницу свободны 10 кресел в зале, на субботу чуть больше 20», — передает корреспондент URA.RU, следящий за ходом продаж.