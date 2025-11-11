В Пермском крае Следком заплатит 7 млн за водителей грузовиков и автобусов
Следственному управлению СКР в Пермском крае требуются 16 водителей
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
В Пермском крае следственное управление Следкома РФ потратит 7,2 млн рублей на услуги по предоставлению ведомству водителей легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Контракт размещен на ресурсе ЕИС Закупки.
«Объект закупки: услуги по управлению автотранспортом привлеченными работниками по договорам (контрактам). включающие перевозку пассажиров и имущества Заказчика (управление транспортными средствами категорий „B“, „C“, „D“). Срок оказания услуг: с 01.12.2026 г. по 30.11.2027 г.», — сказано в документах. Победитель закупки не раскрывается.
Всего региональному управлению СК требуется 16 водителей. Услуги должны быть оказаны в Перми, Гайнах, Горнозаводске, Губахе, Добрянке, Чердыни, Чусовом, Краснокамске, Кунгуре, Чернушке. При этом в ведомстве указывают, что «возможны краткосрочные выезды в иные регионы РФ».
