В Пермском крае Следком заплатит 7 млн за водителей грузовиков и автобусов

В Пермском крае следственное управление Следкома РФ потратит 7,2 млн рублей на услуги по предоставлению ведомству водителей легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Контракт размещен на ресурсе ЕИС Закупки.

«Объект закупки: услуги по управлению автотранспортом привлеченными работниками по договорам (контрактам). включающие перевозку пассажиров и имущества Заказчика (управление транспортными средствами категорий „B“, „C“, „D“). Срок оказания услуг: с 01.12.2026 г. по 30.11.2027 г.», — сказано в документах. Победитель закупки не раскрывается.