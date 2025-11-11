Бывшая жена и сын задержанного экс-главы пермского минздрава были убиты в Европе

Бывшая жена и сын Вадима Плотникова переехали в Болгарию, где были убиты Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Бывшая супруга и пятилетний сын экс-министра здравоохранения Пермского края Вадима Плотникова были жестоко убиты в Болгарии в 2015 году. Туда Анна Леонтьева с ребенком переехала после развода. Сейчас Вадим Плотников задержан по обвинению в получении многомиллионной взятки. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Трагедия развернулась в начале марта 2015 года в Болгарии. Вблизи курорта Приморско в квартире жилого комплекса было обнаружено изуродованное тело женщины. По данным местных СМИ, россиянку обезглавили. Позже выяснилось, что убитая является бывшей женой Вадима Плотникова.

20 марта местные жители обнаружили на берегу озера Пасарел чемодан. В нем находились останки пятилетнего сына Анны Леонтьевой. Криминалисты установили, что мальчика убили примерно в середине месяца. Также стало известно, что перед тем, как оказаться на суше чемодан несколько дней пробыл в воде. Вадим Плотников, который на тот момент был главврачом краевого онкодиспансера вылетел в Болгарию, чтобы опознать тело мальчика.

Продолжение после рекламы

Тогда подозреваемым по делу об убийстве проходил Герман Костин. Незадолго до случившегося он жил в Болгарии, а знакомые Анны утверждали, что между ними была связь. Также в квартире Костина были обнаружены детские игрушки. Чем закончилось следствие неизвестно.