В пермской Губахе странные продавцы инструмента привлекли внимание полиции
Губахинцам предлагают купить строительный инструмент с большими скидками
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В городе Губаха Пермского края полиция проведет проверку по факту продажи строительного инструмента местным жителям. В соцсетях горожане сообщают, что по городу разъезжает автомобиль, в котором мужчины предлагают губахинцам приобрести товар с большой скидкой.
«[Мужчины] ездят по Губахе, разводят людей на покупку инструмента. Изначально предлагали инструмент по цена 130 000 рублей, потом сбросили цену до 50 000 рублей», — утверждается в паблике «Информ Губаха» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы утверждают, что автомобиль, на котором были замечены продавцы, зарегистрирован в Краснодарском крае. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU заявили, что по данному факту будет проведена проверка. «По данному факту сотрудниками полиции Губахи будет проведена проверка», — сообщили в краевом полицейском главке.
В 2024 году жители Березников обвиняли продавцов строительного инструмента в мошенничестве. Горожане отмечали, что товар, который приобретали горожане у продавцов «с рук», не соответствовал заявленным техническим характеристикам. Обманутые березниковцы обратились в полицию.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!