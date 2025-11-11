В пермской Губахе странные продавцы инструмента привлекли внимание полиции

В городе Губаха Пермского края полиция проведет проверку по факту продажи строительного инструмента местным жителям. В соцсетях горожане сообщают, что по городу разъезжает автомобиль, в котором мужчины предлагают губахинцам приобрести товар с большой скидкой.

«[Мужчины] ездят по Губахе, разводят людей на покупку инструмента. Изначально предлагали инструмент по цена 130 000 рублей, потом сбросили цену до 50 000 рублей», — утверждается в паблике «Информ Губаха» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы утверждают, что автомобиль, на котором были замечены продавцы, зарегистрирован в Краснодарском крае. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU заявили, что по данному факту будет проведена проверка. «По данному факту сотрудниками полиции Губахи будет проведена проверка», — сообщили в краевом полицейском главке.