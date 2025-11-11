Стал известен долг пермских предприятий перед сотрудниками

Должниками стали компании по добыче полезных ископаемых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На конец сентября 2025 года общая сумма задолженности организаций Пермского края по заработной плате достигла 7,5 млн рублей. Эти сведения сформированы на основании данных, предоставленных региональными компаниями — без учета субъектов малого предпринимательства.

«Подобный уровень задолженности сохраняется с июня. В динамике за год показатель изменялся следующим образом. В январе — 8,7 млн рублей, в марте произошел рост до 15,6 млн, затем наблюдалось снижение — в апреле задолженность составила 15,2 млн рублей, а в мае — 9,7 млн», — сказано на сайте Пермьстата.

В отчете подчеркивается, что причиной образования просроченной задолженности стало отсутствие у предприятий собственных средств. При этом бюджетная задолженность по оплате труда на конец сентября 2025 года отсутствует.

Продолжение после рекламы