Роспотребнадзор помог пермяку взыскать с предпринимателя более 1 млн рублей
Предприниматель не построил баню вовремя и не вернул предоплату
В результате судебного разбирательства с индивидуального предпринимателя взыскали свыше одного миллиона рублей в связи с неисполнением обязательств по договору о строительстве бани. Частичное удовлетворение иска добилось Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю в защиту прав потребителя.
«В Роспотребнадзор обратился житель региона с жалобой на индивидуального предпринимателя Муксимова Д. И. Выяснилось, что между заказчиком и предпринимателем был подписан договор, предусматривающий изготовление и доставку бани до 20 июля 2024 года. Клиент перечислил аванс в размере 150 тысяч рублей, но работы в оговоренные сроки выполнены не были», — сообщает ведомство на официальном сайте.
После направления претензии с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги предприниматель не отреагировал на обращение. В связи с этим пострадавший обратился в Роспотребнадзор с просьбой защитить его права через суд.
Суд частично удовлетворил требования. С ответчика взысканы 150 тысяч рублей в качестве возвращенного аванса, 313 тысяч рублей в качестве неустойки за несвоевременное выполнение работ, 313 тысяч рублей в качестве неустойки за задержку возврата денежных средств, 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф в размере 398 тысяч рублей.
