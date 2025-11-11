Роспотребнадзор помог пермяку взыскать с предпринимателя более 1 млн рублей

Предприниматель не построил баню вовремя и не вернул предоплату Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В результате судебного разбирательства с индивидуального предпринимателя взыскали свыше одного миллиона рублей в связи с неисполнением обязательств по договору о строительстве бани. Частичное удовлетворение иска добилось Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю в защиту прав потребителя.

«В Роспотребнадзор обратился житель региона с жалобой на индивидуального предпринимателя Муксимова Д. И. Выяснилось, что между заказчиком и предпринимателем был подписан договор, предусматривающий изготовление и доставку бани до 20 июля 2024 года. Клиент перечислил аванс в размере 150 тысяч рублей, но работы в оговоренные сроки выполнены не были», — сообщает ведомство на официальном сайте.

После направления претензии с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги предприниматель не отреагировал на обращение. В связи с этим пострадавший обратился в Роспотребнадзор с просьбой защитить его права через суд.

