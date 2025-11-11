Топ-10 фактов о пермском городе Чусовой, которые должен знать каждый

Чусовские земли стали российскими со времен Ивана Грозного Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Прикамье год за годом растет количество туристических поездок. При этом туристы посещают не только Пермь, но и достопримечательности края. Чусовой — промышленный центр на востоке Пермского края, история которого тесно связана с основанием металлургического завода в XIX веке, работающего по сегодняшний день. Чем еще известен город и какова его история — в нашем материале.

История поселения

В древности его земли были населены предками народа манси. А начало истории самого Чусового можно отнести к 1568 году, когда царь Иван Грозный предоставил в пользование купцу и промышленнику Григорию Строганову земли вдоль берегов Камы до реки Чусовой. Таким образом коренной народ чусовской земли оттеснили за Урал.

В это же время на левом берегу Чусовой было основано первое русское поселение — Чусовской городок, позднее переименованный в Нижний Чусовской городок. Чтобы защитить свои просторы от набегов местных племен и сибирских татар, он был превращен в крепость с высокими деревянными стенами и рвом.

Поход Ермака

Памятник Ермаку, покорившему Сибирь Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В окрестностях города когда-то проходил легендарный поход Ермака, покорителя Сибири. В 1581 году из Нижнего Чусовского городка он отправился со своей ратью на войну с сибирским ханом Кучумом. В результате нескольких военных походов Московское государство приросло огромными пространствами Сибири. В 2013 году в самой высокой точке города Чусового появился бронзовый Ермак пермского скульптора Алексея Матвеева. Согласно летописям, казачья дружина Ермака отправилась в свой легендарный поход из Нижне-Чусовских городков, что в 50 километрах от Чусового. Ныне это место затоплено.

Железная дорога

Чусовой — один из немногих городов России, чье рождение напрямую связано со строительством Уральской горнозаводской железной дороги, протянутой из Перми. Именно появление в 1878 году станции Чусовская положило начало будущему городу, ставшему важным транспортным узлом.

Металлургический завод

ЧМЗ в наши дни Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В 1879 году в Чусовом открылся металлургический завод (ЧМЗ), до сих пор являющийся главным градообразующим предприятием города. Его открыло франко-русское акционерное общество, а строительство было завершено в 1882 году. Двумя годами позже начала работать первая доменная печь. По уральской традиции, начало современному городу положило поселение для рабочих завода и их семей. Сегодня ЧМЗ, который специализируется на производстве рессор для многих типов машин, входит в состав Объединенной металлургической компании. Кстати, именно на ЧМЗ делают рессоры для КАМАЗов — победителей ралли «Дакар».

В 1899 году в рамках уральской экспедиции город посетил знаменитый ученый Дмитрий Менделеев. Его глазам предстало передовое для того времени предприятие. Он писал о заводе: «…Чужд тех преданий старины, которые господствуют на большинстве других заводов Урала».

Городской статус и современная символика

На гербе и флаге города изображена старинная ладья и три реки Фото: chusokrug.ru

Открытие завода вызвало активный прирост населения. Бывший до этого поселком городского типа, в 1933 году Чусовой получил статус города. Изменение статуса повлекло за собой активную застройку Чусового в 1930-е и 1940-е годы, преимущественно восьмиквартирными двухэтажными домами, многие из которых функционируют до сих пор. Сегодня население города составляет порядка 44 тысяч человек.

На гербе и флаге Чусового изображен плывущий золотой струг (ладья) с тремя веслами и надутым парусом. Ладья указывает на важное историческое событие — поход отряда казаков под руководством Ермака в Сибирь. Водные богатства региона олицетворяют три реки, протекающие на его землях: Чусовую, Вильву и Усьву. Серебряный пояс, или перевязь, сплетающая все три реки, символизирует транспортный узел: речной, автомобильный и железнодорожный.

Бабушка пермской нефти

В 1929 году в Чусовском районе, возле Верхнечусовских Городков, геологи под руководством профессора Павла Преображенского, бурившие недра в поисках калийных солей, обнаружили признаки нефти. Преображенский занимался открытием залежей солей, а «окаянную нефть», по его словам, нашел случайно. Так было открыто первое на Урале нефтяное месторождение. Скважина, из которой добыли первую нефть, получила название «Бабушка пермской нефти».

Этнографический парк истории реки Чусовой

В экопарке Чусового много необычных мест для фотосессии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Музей под открытым небом, воссозданный с вниманием к деталям, позволяет гостям окунуться в атмосферу Урала XIX-XX веков. Посетители могут осмотреть реконструированные крестьянские избы, старинную часовню, работающую кузницу и историческую пожарную вышку. Парк привлекает не только своими аутентичными экспонатами, но и возможностью узнать о быте, ремеслах и истории освоения региона, что делает его идеальным для семейных визитов и образовательных программ. Посетители могут увидеть часовню и даже экспозицию, посвященную походу Ермака.

Чусовские огурцы и помидоры

В 2017 году была создана территория опережающего социально-экономического развития «Чусовой». Главным резидентом стал тепличный комплекс «Пермский», который ежегодно производит 22,5 тысяч тонн овощей. Поставки осуществляются не только в магазины Прикамья, но и соседних регионов. Тепличный комплекс работает в Чусовом с 2021 года. Его площадь составляет 24,5 гектара, что равняется размеру 34-х футбольных полей.

Что снималось в Чусовом

В окрестностях города снимались многие киноленты Фото: Фото: Х/ф «Девчата» (1961), Мосфильм. Режиссер Юрий Чулюкин

Окрестности Чусового не раз становились местами съемок художественных фильмов. В 1937 году в верховьях реки Чусовой велись съемки комедии «Волга-Волга» (12+). В 1964 году в Чусовом снималась картина по повести Аркадия Гайдара «Дальние страны» (6+). В 1983 году на Чусовой кинематографисты отсняли часть эпизодов саги «Демидовы» (12+). Но самым знаменитым фильмом, снятым в округе, является советская комедия «Девчата» (16+), вышедшая на экраны в 1962 году, где в одном из эпизодов можно заметить название газеты «Чусовской рабочий» — действительно существующее издание.

СДЮШОР «Огонек»

Чусовская СДЮСШОР по зимним видам спорта «Огонек» открыла множество имен, составивших спортивную славу Прикамья. В числе них — уроженец Чусового саночник Альберт Демченко. С 1995 года он в течение двадцати лет являлся членом сборной России по санному спорту. Большинство из них он был лидером всей сборной. Демченко является трехкратным серебряным призером Олимпиады (в 2006 и 2014 годах), двукратным серебряным призером чемпионата мира, четырехкратным чемпионом Европы и многократным чемпионом России. Также он возглавляет федерации бобслея Пермского края и является депутатом заксобрания региона.