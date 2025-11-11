Депутат заксобрания Прикамья Мария Коновалова перешла на работу в «Росхим»

Мария Коновалова перешла на новую работу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Мария Коновалова, депутат заксобрания Прикамья, покинула пост директора по стратегическим коммуникациям АО «Метафракс Кемикалс» и перешла на работу в АО «Росхим». В новой компании она возглавит направление «стратегическое взаимодействие» в департаменте по взаимодействию с органами государственной власти.

«При назначении Коноваловой на новую должность учитывался опыт работы команды „Метафракса“ по развитию Губахи и других городов КУБа, а также работа по масштабированию опыта на другие территории присутствия», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.