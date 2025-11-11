Логотип РИА URA.RU
В Перми владельцы пункта приема металлолома вернули утраченные скульптуры

Утраченные пермские арт-объекты обретут новый дом на заводе Шпагина
11 ноября 2025 в 17:45
Металлические фигуры будут установлены на «Заводе Шпагина»

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми 11 ноября прошла процедура передачи металлических скульптур, которые по ошибке оказались в пункте приема металлолома, представителям Управления отраслевого заказа. Это структурное подразделение краевого уровня.

«В ближайшее время произведения искусства будут перемещены. Их разместят на  территории Завода Шпагина», — пишет «Новый компаньон»

Об обнаружении скульптур, исчезнувших пять лет назад с площади около кинотеатра «Кристалл», стало известно благодаря скульптору Рустаму Исмагилову. Он обратил внимание на ситуацию и опубликовал информацию в социальных сетях. После того как в СМИ появились соответствующие материалы, руководство предприятия «Стальная воля», занимающегося переработкой черного металла, самостоятельно выступило с инициативой вернуть скульптуры Пермскому краю.

Изначально скульптуры были установлены возле «Кристалла» в 2011 году в рамках фестиваля. Однако во время реконструкции площади их убрали и впоследствии не вернули на прежнее место. 

