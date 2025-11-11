В Перми владельцы пункта приема металлолома вернули утраченные скульптуры
Металлические фигуры будут установлены на «Заводе Шпагина»
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми 11 ноября прошла процедура передачи металлических скульптур, которые по ошибке оказались в пункте приема металлолома, представителям Управления отраслевого заказа. Это структурное подразделение краевого уровня.
«В ближайшее время произведения искусства будут перемещены. Их разместят на территории Завода Шпагина», — пишет «Новый компаньон».
Об обнаружении скульптур, исчезнувших пять лет назад с площади около кинотеатра «Кристалл», стало известно благодаря скульптору Рустаму Исмагилову. Он обратил внимание на ситуацию и опубликовал информацию в социальных сетях. После того как в СМИ появились соответствующие материалы, руководство предприятия «Стальная воля», занимающегося переработкой черного металла, самостоятельно выступило с инициативой вернуть скульптуры Пермскому краю.
Изначально скульптуры были установлены возле «Кристалла» в 2011 году в рамках фестиваля. Однако во время реконструкции площади их убрали и впоследствии не вернули на прежнее место.
