В интернете появилась фейковая методичка с правилами поведения при тревоге

В соцсетях появились публикации, в которых утверждается, что российские ведомства подготовили методичку с правилами поведения в транспорте при сигнале тревоги. Однако памятка оказалась фейковой. Указанных в материалах ведомств не существует. Рекомендации противоречат правилам безопасности МЧС России. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

Перечисленных в методичке ведомств «Федеральное управлением транспортной безопасности и эвакуации» и «Главное управление информационной безопасности и противодействия киберугрозам» не существует. В памятке указано, что в случае сигнала тревоги нельзя покидать салон транспорта. Однако эта рекомендация противоречит правилам безопасности, утвержденным МЧС России. «Если сигнал тревоги застал Вас в городском транспорте. Необходимо выйти из транспорта на ближайшей остановке и укрыться в ближайшем защитном сооружении или в заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства», — сообщается на сайте МЧС.