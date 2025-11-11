В интернете появилась фейковая методичка с правилами поведения при тревоге
Рекомендации при сигнале тревоги, указанные в памятке, отличаются от правил безопасности МЧС
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В соцсетях появились публикации, в которых утверждается, что российские ведомства подготовили методичку с правилами поведения в транспорте при сигнале тревоги. Однако памятка оказалась фейковой. Указанных в материалах ведомств не существует. Рекомендации противоречат правилам безопасности МЧС России. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
Перечисленных в методичке ведомств «Федеральное управлением транспортной безопасности и эвакуации» и «Главное управление информационной безопасности и противодействия киберугрозам» не существует. В памятке указано, что в случае сигнала тревоги нельзя покидать салон транспорта. Однако эта рекомендация противоречит правилам безопасности, утвержденным МЧС России. «Если сигнал тревоги застал Вас в городском транспорте. Необходимо выйти из транспорта на ближайшей остановке и укрыться в ближайшем защитном сооружении или в заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства», — сообщается на сайте МЧС.
В интернете не в первый раз появляются поддельные распоряжения и документы. Так, ранее в соцсетях распространялись указы о сокращении российскими регионами финансирования здравоохранения. Эти поддельные документы авторы старались выдать за распоряжения глав регионов.
Материал из сюжета:Опровержение фейковой информации
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.