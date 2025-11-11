Выжить на вокзале: корреспондент URA.RU рискнул поесть в тюменском кафе с рейтингом 1,3

В кафе продают выпечку и готовые блюда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени каждый месяц открываются новые заведения. Среди них — известные сетевые рестораны и проекты местных бизнесменов. Но не все из них оставляют у гостей приятное впечатление. Одни пугают своими ценами, другие — хамским отношением персонала, грязью в зале и санузлах. Еда — отдельное «удовольствие» в этом списке. Антилидером в городе является кафе на ЖД-вокзале «Солнышко» — его рейтинг составляет 1,3 на сервисе 2ГИС. Корреспондент URA.RU решил отправиться в заведение, чтобы на личном опыте проверить, не преувеличены ли впечатления. Описанное ниже мнение отражает исключительно субъективную позицию автора.

Где найти гастроточку

Кафе «Солнышко» расположено в самом здании железнодорожного вокзала на первом этаже. Помещение небольшое, с несколькими столиками и большими витринами.

Какие отзывы оставляют посетители

В кафе подают готовую еду в заводской упаковке

Чаще всего, судя по отзывам на сервисе 2ГИС, в это кафе заглядывают люди, ожидающие свой поезд. В основном посетители жалуются на некачественную еду и хамское отношение персонала. «Продавщица — быдлo. В первый раз пишу отзыв, до такой степени все ужасно. Также произошел конфликт между ней и клиентом-мужчиной, где она в своем репертуаре орала матом и грубила», — комментирует один из посетителей. Другие гости отмечали, что «лучше съесть подошву от обуви», чем здешнюю еду.

Также людей не устраивало, что кассир могла беспричинно выгнать посетителей из зала, не давая доесть. Среди отзывов встречаются и другие замечания — прокисшие пирожки и «деревянное» мясо. Кроме того, кто-то из посетителей отметил, что приходится отдельно доплачивать за одноразовые приборы.

На сервисе 2ГИС кафе «Солнышко» имеет всего 29 отзывов. И среди них нет ни одного положительного.

Контрольная закупка

Начитавшись отзывов, идти обедать в кафе, конечно, было страшно. Пугало, что впереди еще был целый рабочий день, а ты уже с утра рискуешь отравиться и уйти на больничный.

Перед тем как ехать в кафе, я решила позвонить и узнать, не закрылись ли они. «Интересную» манеру общения продавца я прочувствовала на себя сразу. «Добрый день, вы работаете?» — спрашиваю я. «Кто вы работаете?» — грозно отвечает продавец. Убедившись, что речь идет все-таки о кафе, а не о ней самой, кассир сказала, что точка работает в обычном круглосуточном режиме.

Приезжаю на вокзал. Прохожу все рамки под строгим надзором полицейских и оказываюсь внутри. Поначалу разглядеть кафе не удалось, поэтому дорогу к нему спросила на стойке администрации.

Внутри кафе — несколько столиков, и витрины, наполненные вполне обычной едой. Часть их блюд в вакуумной заводской упаковке, другая — свежеприготовленная от здешних продавцов. Много выпечки, жареная, рыба, мясо, напитки.

Мой заказ — «Оливье», мини-пицца с сыром и колбасой и стакан виноградного сока. На кассе озвучивают сумму — 362 рубля. Понимаю, что цифры не сходятся с теми, что указаны на ценниках. Оказывается, что за два рубля мне продали пластиковую вилку и за двадцать — пластиковый стакан, в котором у меня уже был налит сок. Трубочку, кстати, к нему, разрешили взять бесплатно.

Что по еде

Мой обед состоял из «Оливье», пиццы и виноградного сока

Первое, к чему я приступила, это «Оливье». Сразу же проверяю сроки годности, на наклейке указана сегодняшняя дата изготовления — 11 ноября. Открываю крышку — весь майонез остался на ней, пришлось его потом аккуратно соскребать и возвращать в салат.

Вопреки опасениям, салат был свежим. Посторонних запахов не чувствовалось. «Оливье» состоял из традиционных овощей, за исключением морковки. В целом, все было нарезано аккуратно, но на вкус блюдо оказалось совсем пресным. Никакой пикантности не придали салату даже соленые огурцы.

Следующая на очереди — мини-пицца. Ее мне предварительно разогрели и, пока я расправлялась с салатом, она как раз остыла до комфортной температуры. Сроки также были в норме.

На небольшом круглом тесте много начинки — тонкой соломкой нарезана вареная колбаса, сверху обильно налит майонез и насыпан сыр. С одного края лежал укроп. На вкус изделие оказалось неплохим. Единственное, мне показалось, что с количеством майонеза все же переборщили. Из-за этого пицца была очень жирной.

Виноградный сок был обычным из коробок. Нужно отметить, как работают прилавки в кафе: жидкость была обжигающе холодной, и пить ее приходилось потихоньку.

Вердикт