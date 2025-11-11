Деятельность тюменского Нефтегазового кластера оценили эксперты РАН
Эксперт РАН Дмитрий Белоусов посетил Губернаторские чтения
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Белоусов посетил Губернаторские чтения Тюменской области. Он оценил работу региона по развитию межрегионального сотрудничества. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«Дмитрий Белоусов положительно оценил работу Тюменской области по развитию межрегионального сотрудничества в научно-технологической сфере. Он отметил создание Западно-Сибирского НОЦ и деятельность Нефтегазового кластера», — отмечено в сообщении.
Также он отметил, что развитие межрегионального партнерства имеет эффект на нескольких уровнях. В частности, это повышение темпов социально-экономического развития и рост экономики.
Ранее первый вице-спикер Совета федерации РФ Владимир Якушев и губернатор Александр Моор провели встречу с представителями бизнеса. Они обсудили инвестиционный климат, предстоящие налоговые реформы и меры по поддержанию деловой активности.
