Деятельность тюменского Нефтегазового кластера оценили эксперты РАН

Заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Белоусов посетил Губернаторские чтения Тюменской области. Он оценил работу региона по развитию межрегионального сотрудничества. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Дмитрий Белоусов положительно оценил работу Тюменской области по развитию межрегионального сотрудничества в научно-технологической сфере. Он отметил создание Западно-Сибирского НОЦ и деятельность Нефтегазового кластера», — отмечено в сообщении.

Также он отметил, что развитие межрегионального партнерства имеет эффект на нескольких уровнях. В частности, это повышение темпов социально-экономического развития и рост экономики.

