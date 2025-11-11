В трех городах России квартиры подешевеют сразу на несколько миллионов
Выгодная акция будет длиться до 22 ноября включительно
Фото: предоставлено «Страна Девелопмент»
На рынке недвижимости Екатеринбурга, Тюмени и Новосибирска появилась возможность купить новую квартиру со скидками до четырех миллионов рублей. Акцию «Черничная неделя» запустил федеральный застройщик «Страна Девелопмент». Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, выгодная неделя начнется 14 ноября и продлится до 22 числа включительно.
«Такое случается только раз в год. Поэтому запланировать покупку лучше уже сейчас», — отметили в пресс-службе компании.
Во время «Черничной недели» покупатели смогут приобрести квартиры на выгодных условиях во всех жилых комплексах застройщика. Так, кроме прямых скидок, клиенты получат дополнительные бонусы и подарки.
Количество квартир, участвующих в акции, ограничено. Записаться на консультацию можно по телефону +7 (345) 239-36-75. Акция действует с 14 ноября 2025 года по 22 ноября 2025 года. Подробные условия доступны на сайте www.strana.com.
