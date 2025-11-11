Общеизвестным товарным знаком был признан бренд моторных масел G-Energy

Это третий бренд в России, получивший расширенную правовую защиту Фото: Пресс-служба «Газпром нефти».

«Газпром нефть» зарегистрировала торговую марку автомобильных масел G-Energy в качестве общеизвестного товарного знака в Роспатенте. Это третий бренд компании, получивший расширенную правовую защиту в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«„Газпром нефть“ зарегистрировала в Федеральной службе по интеллектуальной собственности торговую марку автомобильных масел G-Energy в качестве общеизвестного товарного знака. Это третий бренд компании, который получил расширенную правовую защиту в России», — отмечено в сообщении.

На данный момент организация представлена на российском рынке экосистемой различных брендов. «Нам удалось добиться статуса общеизвестных товарных знаков для всех трех основных розничных брендов компании: сети АЗС „Газпромнефть“, премиального топлива G-Drive, а теперь и автомобильных масел G-Energy», — отметил начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

