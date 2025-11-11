Жители ЯНАО массово жалуются на слабость и головную боль

Ямальцы несколько дней испытывают сильную головную боль Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) массово жалуются на слабость, головную боль и сонливость. Как рассказали корреспонденту URA.RU ямальцы, такие симптомы наблюдаются на протяжении нескольких дней. К тому же, просыпаться по утрам стало намного сложнее.

«Уже несколько дней испытываю сильную слабость. Вставать по утрам просто невыносимо, не могу прийти в себя до обеда. Постоянная сонливость, отсутствие аппетита и легкая тошнота. Работать в таком состоянии тяжело, все через силу», — уточнила Татьяна.





Жительница Нового Уренгоя Елена рассказывает, что столкнулась с такой же проблемой — сложно вставать по утрам. При этом у женщины начались носовые кровотечения. «Ложусь спать в 10 вечера, а встать к 8:00 на работу не могу. Голова постоянно болит, еще и кровотечения из носа каждый день. Это при том, что у меня дома и на работе постоянно работают увлажнители», — добавила она.

Как рассказала собеседница Полина, после возвращения из Тюмени, на Ямале самочувствие резко ухудшилось. У девушки появилась слабость, проблемы с артериальным давлением, а у сына нарушился сон. Другая собеседница Екатерина отмечает головокружения и также слабость. «Очень непривычное для меня состояние, просто не могу часами прийти в себя», — прокомментировала северянка.





Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев объяснил агентству, что такие жалобы могут быть связаны с сильными магнитными бурями и перепадами температур. К примеру, в эту пятницу прогнозируют повышение температуры от -23 до -5 градусов. Из-за этого, резко меняется атмосферное давление, что тоже нарушает работу организма. Кроме того, в северных регионах зимой характерен дефицит естественного света, что провоцирует нарушение биоритмов, изменения в режиме сна и бодрствования, отклонения в гормональном статусе.