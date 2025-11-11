Логотип РИА URA.RU
Дорожная карта для поддержки КМНС ЯНАО: итоги, достижения, перспективы

На Ямале подвели промежуточные итоги повышения благополучия КМНС
11 ноября 2025 в 18:32
Поддержка КМНС в ЯНАО идет по нескольким направлениям

Поддержка КМНС в ЯНАО идет по нескольким направлениям

Фото: Георгий Бергал © URA.RU

На Ямале подвели промежуточные итоги реализации дорожной карты по повышению благополучия коренных малочисленных народов Севера. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. 

Что включает в себя дорожная карта для ямальских КМНС

Дорожная карта разрабатывается с учетом реальных потребностей жителей, ее дорабатывают на основе обратной связи от тундровиков. Документ включает шесть направлений и 33 мероприятия, которые охватывают ключевые сферы жизни КМНС — от агропромышленного комплекса и ветеринарии до образования и занятости.

Чего удалось достичь

Среди достижений — рост объема заготовки оленины на 73 % за шесть лет, повышение охвата дошкольным образованием детей кочевников на 53 % с 2020 года, помощь в трудоустройстве: трое из четырех соискателей из числа КМНС находят работу с помощью службы занятости. За последние три года 270 представителей КМНС нашли работу в ТЭК благодаря механизму «одного окна». Также за шесть лет 60 человек получили финансовую помощь на открытие собственного дела (по 200 тысяч рублей), 358 человек воспользовались образовательными сертификатами, а 21 первокурсник получил подъемные в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, за шесть лет 836 семей переехали в новые квартиры благодаря региональным программам улучшения жилищных условий.

Перспективы дорожной карты по повышению благополучия КМНС

По словам директора окружного департамента по делам КМНС Ульяны Каленюк, коренные ямальцы положительно оценивают внедряемые в дорожную карту новые меры поддержки. На основании опросов, проводимых властями, более 80% респондентов одобряют и активно пользуются мерами. Проект обновленной Дорожной карты, рассчитанный до 2030 года будет представлен до конца текущего года.

