Дорожная карта для поддержки КМНС ЯНАО: итоги, достижения, перспективы

Дорожная карта разрабатывается с учетом реальных потребностей жителей, ее дорабатывают на основе обратной связи от тундровиков. Документ включает шесть направлений и 33 мероприятия, которые охватывают ключевые сферы жизни КМНС — от агропромышленного комплекса и ветеринарии до образования и занятости.

Среди достижений — рост объема заготовки оленины на 73 % за шесть лет, повышение охвата дошкольным образованием детей кочевников на 53 % с 2020 года, помощь в трудоустройстве: трое из четырех соискателей из числа КМНС находят работу с помощью службы занятости. За последние три года 270 представителей КМНС нашли работу в ТЭК благодаря механизму «одного окна». Также за шесть лет 60 человек получили финансовую помощь на открытие собственного дела (по 200 тысяч рублей), 358 человек воспользовались образовательными сертификатами, а 21 первокурсник получил подъемные в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, за шесть лет 836 семей переехали в новые квартиры благодаря региональным программам улучшения жилищных условий.