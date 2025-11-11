В ЯНАО пожарные несколько часов не позволяли огню перекинуться на жилой дом

Пожарные не дали огню распространиться на жилой дом (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тарко-Сале (ЯНАО) пожарные не позволили огню перекинуться на жилой дом из-за возгорания гаражей с пристройкой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по ЯНАО.

«В 12 часов 08 минут в пожарно-спасательную часть Тарко-Сале поступило сообщение о возгорании гаражей с пристройкой, расположенных по улице Авиаторов. Через несколько минут пожарные были на месте вызова», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства.

Огонь полыхал на площади 30 квадратных метров. Тушение пожара осложнялось неблагоприятными погодными условиями — дул сильный ветер. Возникала угроза распространения огня на расположенный поблизости жилой дом. Из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Благодаря профессиональным действиям спасателей, жилой дом удалось спасти от огня.

