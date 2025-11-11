Где получить бесплатную юридическую помощь в Сургуте
Бесплатная помощь юриста положена ряду граждан
Жители Сургута (ХМАО) имеют право на получение бесплатной юридической помощи. В городе есть несколько центров, где специалисты помогают решить проблемы югорчанам. Кто может рассчитывать на такую льготу, куда обращаться и с какими вопросам, читайте в материале URA.RU.
Куда можно обратиться
- Центр юридической помощи при МНОНП «Альянс судебных специалистов»
- Центр правовой помощи населению «Закон и справедливость»
- Сургутский центр бесплатной юридической помощи «Ассоциация юристов России»
- Сургутский центр бесплатной юридической помощи «Российский союз налогоплательщиков»
Также на сайте администрации Сургута существует список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь.
Какую помощь оказывают бесплатно
Граждане могут получать консультации и помощь в составлении важных юридических документов, а иногда и представительство в суде.
Бесплатная консультация доступна по следующим вопросам:
- жилье (например, получение квартиры по социальному найму, проблемы с выселением),
- установление факта национальной принадлежности гражданина к малочисленным народам севера
- защита прав потребителей в части предоставления коммунальных услуг
- работа (если вас незаконно уволили, отказывают в заключении трудового договора или задерживают зарплату),
- травмы на рабочем месте (получение выплат за ущерб здоровью),
- социальные выплаты (пособия по болезни, инвалидности, пособие на ребенка, установление алиментов).
Также специалисты помогают решать семейные дела, например, установить опеку над ребенком или оспорить решение властей. Особое внимание уделяется защите прав детей-сирот, инвалидов и детей, потерявших родителей.
Кто имеет право на бесплатную помощь
- Малоимущие
- Инвалиды I и II группы
- Ветераны Великой Отечественной войны, герои РФ и Советского Союза, герои труда
- Участники спецоперации и ветераны боевых действий
- Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе, в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет
- Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в пансионате
- Несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы
- Недееспособные
- Пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации
- Многодетные родители
- Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
- Неработающие инвалиды III группы
- Граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
- Члены семей погибших ветеранов боевых действий
- Родители, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет в неполных семьях
- Граждане, проживающие в труднодоступных и малонаселенных местностях округа
- Представители коренных малочисленных народов Севера
- Представители общественных организаций малочисленных народов, не имеющих статуса юридического лица
- Люди, эвакуированные из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вместе с членами их семей
- Члены семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел
- Граждане, пострадавшие от радиации после катастроф на Чернобыле, ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
