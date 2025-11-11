Где получить бесплатную юридическую помощь в Сургуте

Жители Сургута (ХМАО) имеют право на получение бесплатной юридической помощи. В городе есть несколько центров, где специалисты помогают решить проблемы югорчанам. Кто может рассчитывать на такую льготу, куда обращаться и с какими вопросам, читайте в материале URA.RU.