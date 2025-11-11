Логотип РИА URA.RU
Власти ХМАО потратят больше миллиарда рублей на обустройство зимников

11 ноября 2025 в 17:22
Обустройство зимников в ХМАО обойдется властям в миллиард рублей

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Власти Югры выделили свыше миллиарда рублей на строительство и содержание зимних дорог в регионе. Всего собираются оборудовать почти 2,5 тысячи километров зимников, сообщили URA.RU в Департаменте дорожного хозяйства и транспорта ХМАО.

«Общая сумма финансирования на зимний период 2025–2026 годов составляет 1 116 970,177 тыс. рублей. Планируется устройство, обустройство и содержание зимних автомобильных дорог общей протяженностью 2 464,569 км, включая ледовые переправы протяженностью 24,2 км, на территориях Сургутского, Нижневартовского, Советского, Ханты-Мансийского, Октябрьского, Кондинского, Белоярского и Березовского районов», — сообщили в ведомстве.

Работы по строительству и обслуживанию зимников будет выполнять компания «Северавтодор». Она займется прокладкой трасс, выравниванием поверхности, установкой дорожных знаков и дальнейшим содержанием дорог после открытия движения.

Ранее URA.RU писало, что зимники в ХМАО построят до 25 декабря. Все ледовые переправы откроют до 31 января 2026 года.

