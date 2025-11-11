Отчим, избивший ребенка в ХМАО, стал фигурантом дела о педофилии

Югорчанин, обвиняемый в избиении пасынка и растлении детей, заключен под стражу Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителю поселка Новоаганск Нижневартовского района, избившему сына своей сожительницы и снявшему это на видео, предъявлены новые обвинения. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность за растление несовершеннолетних. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета по ХМАО.

«В ходе следствия установлена причастность обвиняемого к совершению иных преступлений в отношении несовершеннолетних. Фигурант частично признал вину», — уточнили в ведомстве.