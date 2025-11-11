Логотип РИА URA.RU
Отчим, избивший ребенка в ХМАО, стал фигурантом дела о педофилии

11 ноября 2025 в 17:21
Югорчанин, обвиняемый в избиении пасынка и растлении детей, заключен под стражу

Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителю поселка Новоаганск Нижневартовского района, избившему сына своей сожительницы и снявшему это на видео, предъявлены новые обвинения. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность за растление несовершеннолетних. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета по ХМАО.

«В ходе следствия установлена причастность обвиняемого к совершению иных преступлений в отношении несовершеннолетних. Фигурант частично признал вину», — уточнили в ведомстве.

Югорчанин заключен под стражу. Он обвиняется по статьям 117 УК РФ («Истязание»), 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, новые эпизоды не связаны с избиением ребенка, попавшим на видео.

