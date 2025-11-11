Логотип РИА URA.RU
Прокуратура требует отправить экс-чиновницу из ХМАО под арест

11 ноября 2025 в 17:13
Прокуратура требует ареста экс-начальницы из мэрии Урая Натальи Емшановой

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура обжалует меру пресечения в виде залога для экс-руководителя управления по развитию местного самоуправления мэрии Урая Натальи Емшановой, требуя ее ареста. Апелляция будет рассмотрена в ближайшие дни. Об этом URA.RU сообщил защитник Александр Петрикин.

«Прокурор обжаловал меру пресечения в виде залога, считает, что мера пресечения в виде залога слишком мягкая. Мы же настаиваем на том, что никакую меру применять не нужно вообще», — пояснил Петрикин. По его словам, вопрос будет рассмотрен в окружном суде.

Ранее URA.RU сообщало, что Емшанова обвиняется в получении взятки в 650 тысяч рублей и вымогательстве в особо крупном размере. Суд освободил ее из-под ареста под залог в 1 миллион рублей.

