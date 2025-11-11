В Сургуте состоялось прощание с семьей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте состоялось прощание с многодетной семьей, сгоревшей в пожаре в СОТ «Прибрежный-1». В трагедии погибло восемь человек, спастись удалось лишь старшей дочери и ее другу.

«Прощание состоялось около 11:00 на территории сургутской окружной больницы, проводить семью в последний путь пришло около 70 человек. Близкие родственники и друзья, а также неравнодушные сургутяне возложили погибшим цветы и мягкие игрушки. Даже мужчины не могли сдерживать слезы», — передает журналист URA.RU.

Администрация города помогла организовать родственникам поминальный обед, а также приобрести необходимые атрибуты для похорон. Вскоре состоится передача гуманитарной помощи для членов семьи и выжившей девушки. «Сумма выплаты станет известна к концу месяца после заседания депутатов думы города. Сейчас дядя девушки оформляет над ней опекунство, а по достижению 18 лет она получит квартиру как сирота. Эту ситуацию мы будем держать на контроле», — сообщил источник из мэрии Сургута.

Пожар в двухэтажном доме случился в ночь с 4 на 5 ноября, спасателей вызвали соседи, увидевшие охваченное огнем здание. Под завалами были обнаружены тела семерых погибших — матери, ее троих детей, внучки и двоих взрослых родственниц. Отец семейства скончался позже в больнице из-за полученных ожогов.

Известно, что МЧС и соцслужбы дважды предлагали семье установить в доме извещатели. По версии спасателей, датчики могли предотвратить трагедию.

