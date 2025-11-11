В Госдуме ужесточили наказание за вовлечение детей в диверсии
11 ноября 2025 в 16:34
Фото: © URA.RU
Законопроект, предусматривающий возможность пожизненного лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в совершение был одобрен Государственной Думой. Парламент принял документ в первом чтении. Трансляция пленарного заседания ведётся на сайте Госдумы .
