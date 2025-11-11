Россия готова обсуждать подготовку к саммиту Путина и Трампа

Лавров сообщил, что Россия готова возобновить подготовку к саммиту с США Фото: Роман Наумов © URA.RU

Власти РФ готовы обсуждать подготовку к переговорам российского президента Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Готовы также обсуждать с американскими коллегами возобновление подготовительной работы к предложенному ими саммиту лидеров России и Соединенных Штатов», — цитирует ТАСС Лаврова. Подготовка может возобновиться только в случае возобновления предложения с американской стороны. Министр подчеркнул, что только в таком случае встреча пройдет результативно. По его словам, Будапешт был бы для российской стороны предпочтительным местом для проведения саммита. О подобном ранее говорил и Трамп.