Россия готова обсуждать подготовку к саммиту Путина и Трампа
Лавров сообщил, что Россия готова возобновить подготовку к саммиту с США
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Власти РФ готовы обсуждать подготовку к переговорам российского президента Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Готовы также обсуждать с американскими коллегами возобновление подготовительной работы к предложенному ими саммиту лидеров России и Соединенных Штатов», — цитирует ТАСС Лаврова. Подготовка может возобновиться только в случае возобновления предложения с американской стороны. Министр подчеркнул, что только в таком случае встреча пройдет результативно. По его словам, Будапешт был бы для российской стороны предпочтительным местом для проведения саммита. О подобном ранее говорил и Трамп.
После телефонного разговора Путина и Трампа 16 октября президент США заявил о планах встретиться с российским лидером в Будапеште, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать специальный оргкомитет для организации саммита. Пресс-секратарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что саммит РФ и США в Венгрии будет востребован после скрупулезной предварительной работы. Так он ответил на вопрос URA.RU о том, допускают ли в Кремле его проведения до конца 2025 года.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- патриот11 ноября 2025 18:46Зачем эти саммиты? Работаем братья!!!