В Кремле раскрыли, когда придет время для встречи Путина и Трампа в Венгрии
Будапештский саммит будет востребован на определенном этапе, заявил Дмитрий Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Саммит России и США в Венгрии будет востребован после скрупулезной предварительной работы. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, допускают ли в Кремле его проведения до конца 2025 года.
«Здесь вряд ли вряд ли можно пытаться что-то прогнозировать, и любые прогнозы, скорее всего, будут несостоятельными. Мы считаем, что на определенном этапе, безусловно, саммит будет востребован обеими сторонами. Но этому саммиту должна предшествовать очень напряженная, скрупулезная экспертная работа. И здесь абсолютно наши американские коллеги с нами соглашаются. Вы слышали, наверное, недавнее заявление господина Уиткоффа», — сказал Песков.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф отметил, что для урегулирования по Украине необходимо провести много технической работы. В свою очередь, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что России и США осталось «решить всего пару вопросов» для проведения саммита в Будапеште и согласования позиций по Украине. По информации СМИ, Орбан едет в Белый дом, чтобы обсудить возможную встречу российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.