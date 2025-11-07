В Кремле раскрыли, когда придет время для встречи Путина и Трампа в Венгрии

Будапештский саммит будет востребован на определенном этапе, заявил Дмитрий Песков Фото: Роман Наумов © URA.RU

Саммит России и США в Венгрии будет востребован после скрупулезной предварительной работы. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, допускают ли в Кремле его проведения до конца 2025 года.

«Здесь вряд ли вряд ли можно пытаться что-то прогнозировать, и любые прогнозы, скорее всего, будут несостоятельными. Мы считаем, что на определенном этапе, безусловно, саммит будет востребован обеими сторонами. Но этому саммиту должна предшествовать очень напряженная, скрупулезная экспертная работа. И здесь абсолютно наши американские коллеги с нами соглашаются. Вы слышали, наверное, недавнее заявление господина Уиткоффа», — сказал Песков.