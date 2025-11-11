Топ-3 лучших роддома Перми

Пермячки оставляют отзывы про роддома (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На сегодняшний день в Перми работают три роддома. Еще недавно их было пять, но отделение на ул. Коминтерна перепрофилировали под ковид, а после и вовсе закрыли; также закрыто и родильное отделение в микрорайоне Гайва — там проводится ремонт, как только работы будут завершены его откроют снова. Сейчас роженицы поступают в роддом при ГКБ им. Тверье, роддом им. Гринберга в Закамске и перинатальный центр в Камской долине. URA.RU изучил отзывы на эти роддома на сервисе «Яндекс. Карты» и публикует какой из ныне работающих роддомов считается лучшим по мнению пациенток.

Роддом при ГКБ им. Тверье

Этот роддом по мнению пациенток имеет самый низкий рейтинг, он составляет 4,3 звезды из пяти возможных. Негативные отзывы касаются как правило хамского отношения младшего медперсонала и еды, которую приносят роженицам. Другие отмечают, что еда вполне обычная, многим приносят питание из дома. Женщины хвалят врачей и их поддержку во время родов. Отзывы про ремонт также расходятся — кто хвалит, другие же отмечают ветхое состояние и палаты по пять человек в одной. Многие отмечают, что работа в роддоме поставлена «на поток». Это связано с тем, что женщин с патологиями везут рожать именно сюда. Тем не менее большинство отзывов носят исключительно положительный характер, пермячки благодарят акушеров и неонатологов за прекрасную работу.

Краевой перинатальный центр

Перинатальный центр расположен в Камской долине. Сюда везут как правило по медицинским показаниям тех, у кого серьезные патологии. Центр принимает рожениц со всего региона. Рейтинг этого роддома составляет 4,8 из пяти возможных. Пермячки отмечают, что если есть желание придраться, то всегда можно найти к чему. Тем не менее почти все довольны внимательным отношением врачей и младшего медперсонала. Многие отмечают, что еда в центре хоть и простая, но довольно вкусная, а каши там варят будто они домашние.

Роддом ГКБ им. Гринберга